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Baş'ın BTP'si ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi?

Bugün kaleme aldığı yazısında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşan Barış Pehlivan'ın aktardığına göre DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, BTP’nin altılı masaya katılma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Gündem 09.11.2022, 07:18
Baş'ın BTP'si ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında DEVA Partisi kulislerinde konuşulanları anlattı. Pehlivan, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun BTP'nin altılı masaya katılma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdiğini, bu fikirlerin ise sadece Yeneroğlu'nun değil tüm partinin fikri olduğunu aktardı.

"Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu’nun yakın çevresine söylediklerini aktaracağım ama öncelikle şunu vurgulamalıyım: DEVA Partisi kaynakları ‘Bu sözler Yeneroğlu’nun sadece kişisel görüşleri değil, partideki herkes böyle düşünüyor’ diye hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Pehlivan'ın aktardığına göre Yeneroğlu şunları söyledi:

KAZANILMASI GEREKEN BİR SEÇİM, BTP YÖNETİCİLERİNİN KAÇ EVLİLİĞİ OLMUŞ?

“Çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bu seçim hayati, mutlaka kazanılması gereken bir seçim. Kim olursa olsun... Yarın bizim genel başkanımız da böyle bir yöntemi izler ve bu teklifi masaya getirirse ne manaya gelir? Emrivaki manasına gelir değil mi? Sonuç itibarıyla her taraf yıpranacak şu veya bu şekilde... Haliyle, Meral Hanım’ın bu yaptığını da herkes emrivaki olarak okuyor.

Bunun ötesinde, tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Yöneticilerinin kaç evliliği olmuş, kaç çocuğu var? Şeffaf ve demokratik değiller. Yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Biz demokratik Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele ancak demokrasi bilinci olan insanlarla birlikte verilir. Bu çocuk oyuncağı değil ki... Bu şekliyle ayağa düşürülen bir görüntü olabileceğinden ciddi manada endişe ediyorum.

Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız! Haliyle, ana muhalefet liderinin, Meclis’te büyük siyasi grubu bulunan bir partinin genel başkanının ve benim genel başkanımın böylesi bir düzlemle aynı masada oturması, işin ciddiyetine çok aykırı yaklaşım olur. Eminim ki İYİ Parti’de de ‘kadın-erkek eşitliği’ diyen, ‘demokrasi’ diyen, ‘hukuk devleti’ diyen insanların çok büyük bir bölümü bizden farklı düşünmüyordur.

Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya olduğumuz bir yarıştayız. Altılı masanın bu yolla aşırı derece magazinleştirileceğini ve sulandırılacağını ifade ediyorum.”

İSTİFA RESTİ

Yeneroğlu'nun sözlerini aktaran Pehlivan, "Sadece bu kadar da değil. Biliniyor ki Mustafa Yeneroğlu, altılı masa bileşenlerinin oluşturduğu en kritik oluşumlardan Anayasa ve Yasal Reform Komisyonu’nun önemli bir temsilcisi. Orada deyim yerindeyse gelecek iktidarın yeni anayasasını yazıyorlar. Ve duydum ki eğer öyle ya da böyle BTP, altılı masaya dahil olursa Mustafa Yeneroğlu bu görevinden istifa edecek. Bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor" dedi.

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