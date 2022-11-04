Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim'de Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında yaralanan bir işçinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bartın’daki maden kazasında hastaneye kaldırılan ve 3 haftadır İstanbul'da tedavisi süren maden işçilerinden biri hayatını kaybetti.
Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu.
Maden kazasında ağır yaralanan 6 işçi ambulans uçaklarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedavisi süren madencilerden birisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamasında, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
"Halen 3 hastamız yoğun bakımda"
Ayrıca açıklamasının devamında şu sözleri ekledi:
"Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor."
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