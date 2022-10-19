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Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan komisyon 3 ay boyunca görev yapacak

Gündem 19.10.2022, 19:59
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

6 savcının soruşturmada görev aldığı maden kazasının nedenleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm yönleri ile ele alınacak. 

Meclis'te grubu bulunan partilerin verdiği ortak önerge ile Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Genel kurulda AK Parti adına konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Meclis'in kazayı tüm yönleri ile araştıracağına dikkati çekti. Araştırma Komisyonu 3 ay çalışacak.

Bu süreçte madenciler, aileleri ve ilgili kurumların yetkilileri dinlenecek. Komisyon üyeleri kazanın nedenlerini incelemek için bölgeye de gidebilecek.

Aynı zamanda başka kazalar yaşanmaması için alınması gereken önlemler de maddeler halinde yazılacak. Komisyon çalışmalarını tamamlayamazsa ek süre talep edebilecek.

Komisyonun raporu, Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Rapor, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Karakutu incelemesi başladı

Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı.

Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümleri, hava akış oranı, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarlar ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacak. Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek bulunmuyor.

Soruşturma kapsamında müşteki, mağdur ve tanıkların beyanlarının alınması süreci Amasra Adliye Sarayı'nda devam ediyor. Zaman zaman Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Cumhuriyet savcıları ve bilirkişiler de maden sahasına gelerek incelemede bulunuyor. 

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