Bartın'da trafik kazası: Belediye başkanı yaralandı, yardımcısı öldü

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, İl Teşkilatı'nda görevli Turgut Makaracı, Türkan Kaplan, Kemal Özay, Arzu Altıntop, Aydın Gün, Cavidan Köroğlu, Kadriye Aygün, Ahmet Yılmaz, Nevzat Çevik, Mustafa Balcı, Sadettin Yıldız, Nevzat Çelik, Perihan, Serkan ve Sevcan Üre ile şoför Duduoğlu, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Belediye Başkanı Akın ile diğer yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Güner, ziyaret sonrası gazetecilere, araçta 21 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini söyledi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirten Güner, şunları söyledi:

"Sabah saat 07.45 sıralarında bu haber geldi. Belediye başkanımızın durumu iyi, tıbbi tedavisi yapılıyor. Yaralılardan ikisinin daha fazla tıbbi ihtiyacı var, ameliyata alındı. Cumhuriyet savcısı burada, konunun adli ve idari yönünü takip ediyor, hepimize geçmiş olsun."

Öte yandan, kazayı haber alır almaz gelen yaralı yakınları ve partililer nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi önünde yoğunluk oluştu.

AA