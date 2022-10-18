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Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Gündem 18.10.2022, 23:14 18.10.2022, 23:20
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu

Başsavcı Kaynak, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle maden ocağı sahasına geldi.

Kuyu başında, pervane bölümünde incelemede bulunan Kaynak, daha sonra iş sağlığı koruma personeli odasında bilgi aldı.

Başsavcı Kaynak, yaklaşık 2 saat süren incelemelerini tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA
#bartın cumhuriyet başsavcısı #faruk kaynak
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