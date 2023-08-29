Bartholomeos'tan Sabancı çiftine ziyaret
Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş insanı Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti
Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra tedavilerine İstanbul'da devam edilen iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bugün sürpriz bir ziyaretçileri vardı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.
Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.
"GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ
Fener Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
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