Bartholomeos'tan kötü haber
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı, patrik derhal karantinaya alındı.
Gündem 24.12.2021, 20:14
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.
Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.
Kaynak: AA
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