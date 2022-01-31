Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İstanbul Maltepe'de, gizli buzlanma sonucu kayarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gündem 31.01.2022, 00:06
Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra bağlantı yolu İdealtepe mevkisinde Engin Cafer Altun'un kullandığı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
Sürücü araç içerisinde sıkıştı
Bariyelere saplanan otomobilin sürücüsü Altun, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kesici aletlerin yardımıyla sürücü Altun'u otomobil içerisinden çıkardı.
Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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