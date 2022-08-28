Barış Yarkadaş: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Akşener kimi aday olarak istiyor" konusu üzerine söz alan Yarkadaş, "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, "‘2018’deki seçimde ortada olan seçmen İYİ Parti’ye oy verecekken CHP’ye oy verdi. İzmir, İstanbul, Ankara’da daha az milletvekili çıkardık’ diyorlar. Aynı kaygıyı 2023 seçimleri için de yaşıyorlar." diye konuştu.

"AKLINDA İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA YOKTU

"Hiçbir zaman Meral Hanım'ın kafasında Ekrem İmamoğlu da yoktu Mansur Yavaş da yoktu." diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nu adaymış gibi gösterip siyasi ilişkilerini yönettiler. Şimdi Ekrem Bey ile biraz makas açılınca Mansur Yavaş'ı aday yapacakmış gibi gösteriyorlar."