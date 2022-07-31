Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Gündem 31.07.2022, 11:08
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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