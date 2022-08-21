Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Gündem 21.08.2022, 11:19
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİT'ten de bir nokta operasyon
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.
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