banner38

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Gündem 21.08.2022, 11:19
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİT'ten de bir nokta operasyon 

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.

Yorumlar (0)
banner35
30
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 3 7
2. Adana Demirspor 2 6
3. Antalyaspor 3 6
4. Giresunspor 3 6
5. Galatasaray 3 6
6. Trabzonspor 3 6
7. Fenerbahçe 2 4
8. Başakşehir 2 4
9. Alanyaspor 2 4
10. Beşiktaş 2 4
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ankaragücü 2 1
14. Ümraniye 3 1
15. Sivasspor 2 1
16. Karagümrük 1 0
17. Hatayspor 2 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 2 4
2. Gençlerbirliği 2 4
3. Eyüpspor 2 4
4. Bodrumspor 1 3
5. Bandırmaspor 1 3
6. Sakaryaspor 2 3
7. Göztepe 1 3
8. Boluspor 2 3
9. Adanaspor 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Rizespor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Altınordu 2 1
15. Tuzlaspor 2 1
16. Denizlispor 1 0
17. Manisa Futbol Kulübü 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. Tottenham 3 7
3. M.City 2 6
4. Fulham 3 5
5. Brentford 3 4
6. Newcastle 2 4
7. Leeds United 2 4
8. Chelsea 2 4
9. Brighton 2 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Nottingham Forest 3 4
12. Southampton 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. Bournemouth 3 3
15. Liverpool 2 2
16. Everton 3 1
17. Wolverhampton Wanderers 3 1
18. Leicester City 3 1
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Osasuna 2 6
4. Rayo Vallecano 2 4
5. Atletico Madrid 1 3
6. Villarreal 1 3
7. Real Sociedad 1 3
8. Valencia 1 3
9. Athletic Bilbao 1 1
10. Barcelona 1 1
11. Sevilla 2 1
12. Mallorca 2 1
13. Espanyol 2 1
14. Celta Vigo 2 1
15. Real Valladolid 2 1
16. Almeria 1 0
17. Girona 1 0
18. Cadiz 2 0
19. Elche 1 0
20. Getafe 1 0
banner23