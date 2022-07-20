"Bari kaz dediğiniz ördeklerden özür dileyin"

Yıldıray Oğur'un yazısı şöyle:

Meşhur neresini düzelteyim ki fıkrasındaki gibi bir olay.

Musa değil, İbrahim, Ayşe değil İsmail, sopa değil asa, keçi değil koç, dere değil deniz, Azrail değil Cebrail…

Hikayenin başlangıcında yine ne olduğu belirsiz ama önyargılı bir içerikle sosyal medya salınmışmış bir video var.

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri adlı bir hesap Suriyeli iki kadının Bahçeşehir Gölet Park’tan iki kaz çaldığını iddia edip, 30 saniyelik bir video yayınladı.

En baştan hükmü vererek:

“SONUNDA BUDA OLDU Bahçeşehir Gölet Parkta bugün 2 Kaz, Suriyeli olduğunu anladığımız 2 kadın tarafından çantaya atıp götürüldü. Yanlarına gidip bırakmalarını söylememize rağmen dün akşam biz getirdik diyerek alıp gittiler.”

Kısa sürede bu 30 saniyelik video sosyal medyada yayıldı.

Birkaç saat sonra “fakir ve gayri medeni Suriyeliler göletten kaz çalıp, pişirip yemişti” bile.

Türkiyemiz ne hale gelmişti, bunlar yakında göleti de çalardı.

Sonra koca haber siteleri, tvler, gazetelerin internet siteleri bu 30 saniyelik videoyu aldılar, ne olduğunu kontrol dahi etmeden bir sosyal medya hesabının verdiği bilgileri veri kabul ederek haber yaptılar.

Ne de olsa mesele zaten bu haberleri okuyamayan, haklarında konuşmanın maliyeti de olmayan Suriyeliler hakkındaydı.

O haber başlıklarından birkaçı şöyleydi:

KRT: Suriyeliler Bahçeşehir’de kaz çaldı

ODA TV: İstanbul Bahçeşehir’de göletten kaz çaldılar

TELE 1: Suriyeli olduğu iddia edilen kişler göletteki kazları çaldı

Tabii ki Ümit Özdağ, haberi iştahla paylaştı:

“İnanmak zor ancak oluyor bunlar. Uyum, birlikte yaşamak, entegrasyon vs. Mümkün değil.”

Haber sosyal medyada en çok okunan ve tartışılan konular arasında girdi.

Sonra Bahçeşehir’deki göletin bağlı olduğu Başakşehir Belediyesi’nden yetkililer Güven İslamoğlu ve Cüneyt Özdemir’e olayın arkaplanını aktardılar.

Bir kere de onlar linç yediler.

Ardından da İstanbul Emniyeti kazlarla ilgili açıklama yaptı:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır.”

Ama göletteki kazları çalıp yiyen çarşaflı Araplar hikayesinden o kadar haz almış olmalılar ki bu kaz masalından vazgeçmek istemediler.

Bu kez de Emniyet’in ve Belediye’nin açıklamalarıyla dalga geçilmeye başlandı.

Meğer Emniyet iki kaz için sırf Suriyelileri koruyacağım diye yalan söylemiş.

Mesela yine Ümit Özdağ şöyle yazdı:

“Süleyman ömürsün. Muhacir kazlar demek bunlar. Kazları parka gezdirmeye gelmişler. Bu açıklama Türk Emniyet tarihine kaz açıklaması diye geçecek”

Emniyetin açıklamasını yapan siteler fonculukla, Arapseverlikle suçlandı.

Nihayet dün DHA kazların sahibi olan kadınları buldu.

Haberin girişteki neresini düzelteyim ki hikayesinden farksız olduğu anlaşıldı.

Bir kere hayvanlar kaz değil ördekmiş.

Sahipleri Suriyeli değil, Iraklıymış.

Tabii ki kazları ya da ördekleri göletten çalmamışlar tam tersine evde besledikleri hayvanları büyüyünce ve artık komşular rahatsız olunca onları gölete götürüp bırakmaya karar vermişler.

Yani Bahçeşehir gölet gönülleri siyasi önyargılıları yüzünden göletlerinde yüzecek iki ördekten mahrum kalmış oldu.

Hikayeyi ördeklerin sahibi Bahçeşehir’de oturan Iraklı Zeynep El Zuheyri’den öğrenelim:

“Evde büyüttük. Evde ses yapıyordu. Komşular rahatsız oluyordu. Biz de gittik. Bahçeşehir’de ördekler olduğunu gördük. Biz de ‘bunlar büyüdü’ dedik. “Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. ‘Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme’ dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. “Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız.”

Iraklı aile ördeklerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için ördeklerin henüz yavruyken çekilmiş videolarını de DHA’ya vermiş.

Ördekler için özel taşıma çantası bile almışlar.

Zaten dikkatli izleyeciler daha ilk videoda o özel hayvan taşıma çantasını fark etmişti.

Ördeklere özellikle evin küçük kızının çok iyi baktığı anlaşılıyor

Ördekler için evde Barbie evi bile varmış

Yine videolarda ördekleri daha önce de parklardaki havuzlarda yüzdürdükleri anlaşılıyor

Gölete bırakmalarına izin verilmeyen ördekler için özel bakıcı tutacaklarını söylediklerine göre varlıklı bir Iraklı ailesi var karşımızda.

Ama peçeli ve çarşaflı Arap kadınların varlıklı ve hayvansever insanlar olabileceği, komşuları rahatsız olduğu için hayvanlarını gölete bırakacak kadar medeni ve duyarlı bir davranış sergileyebilecekleri tabii hiç düşünülmemiş ihtimaller.

O yüzde en son DHA’nın haberine rağmen ırkçılık ve inkar devam ediyordu.

O çarşaflı kadınların bu çarşaflı kadınlar, o kazların da bu ördekler olduğu ne malummuş?

Çünkü ırkçı önyargılar kumdan kuleler gibi, bir kere yıkılmaya görsün.

Peki şimdi ne olacak?



Nasıl olsa edilen lafları, hakaretleri anlamıyorlar diye kimse iyi bir hayvan sever ve iyi bir komşu olan Zeynep hanım ve ailesinden özür dilemeyecek mi?

Yoksa çarşaflı peçeli bir Iraklı Arap kadın özre layık değil mi?

Bu kadar mı ırkçısınız?

En azından bari kaz diyerek kırdığınız koca ördeklerden özür dileyin…

Kaynak: Karar