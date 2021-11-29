Barbaros Şansal'dan Erdoğan'a tehdit: Saddam'ı Kaddafi'yi unuttu

Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sık sık hakaretlerde bulunan Barbaros Şansal yine nefret kustu.

Geçtiğimiz aylarda "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" sözleriyle gündem olan gazeteci ve spiker Sedef Kabaş, Youtube kanalındaki yayına Barbaros Şansal'ı konuk aldı.

ALGI ÇALIŞMASI YAPMAYA KALKIŞTILAR

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine alenen aşığlama suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Şansal, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kabaş ve Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i hedef gösterdiğini belirterek algı çalışmasına kalkıştı.

'SADDAM VE KADDAFİ' BENZETMESİ

Bunun üzerine Hinduizm ve Budizm inancında 'karma'yı örnek gösteren Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi gibi öldürülmesine benzer bir akıbete uğrayacağını öne sürdü.

ALENEN TEHDİT ETTİ

"Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unutarak yaptı bunu. Hayat çok acımasızdır. Karma çok ağır tokat atar insana" ifadelerini kullanan Şansal alenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.

Barbaros Şansal, skandal sözleri sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.