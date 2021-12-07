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Bank Asya'nın ortağı beraat istedi,11 yıl 1 ay hapis cezası aldı

FETÖ'nün bankası Bank Asya'nın ortaklarından biri olan Kamil Yavuz Malkatan'a toplamda 11 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Gündem 07.12.2021, 18:13
Bank Asya'nın ortağı beraat istedi,11 yıl 1 ay hapis cezası aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, "terör örgütü üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kamil Yavuz Malkatan ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından Malkatan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Malkatan, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Malkatan, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Sanık Malkatan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 3 yıl 7 ay olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malkatan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianame

İddianameye göre hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışan Malkatan, 6 Kasım 2020'de üzerinde sahte sürücü belgesiyle Ankara'da yakalandı.

Bank Asya A grubu hissedarlarından olan ve 1 Temmuz 1997'de 100 bin adet A grubu pay ile ortaklığa giriş yaptığı belirlenen Malkatan'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin liraya kadar çıktığı kayıtlara geçti.

Aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Malkatan'ın, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan'la 15 Eylül 2014-27 Eylül 2015 arasında 61 kez görüşme yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA
#Bank Asya #fetö #Kamil Yavuz Malkatan
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