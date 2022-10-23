Bangladeşli aileler Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerinden kaçtı

Myanmar'daki çatışmalar sırasında bazı top atışlarının sınırı ihlal ederek Bangladeş'in Lemuchhari ve Bahirmath bölgelerine düştüğünü belirten yetkililer, sınır gerilimlerinin artmasıyla Bandarban bölgesindeki 150'den fazla ailenin güvenli yerlere gittiğini bildirdi.

Myanmar ordusu ile Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasında Bangladeş sınırında bir süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalar sırasında Myanmar ordusunun silah ve top atışlarının bir kısmının, Bangladeş'teki bazı yerleşim bölgelerine düştüğü iddia ediliyordu.

Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban kasabası ile yakınında bulunan Arakanlı Müslüman mültecilere ait kamp da atışların hedefi olurken olaylarda bir kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.