Balkanlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Balkan ülkelerinden birçok siyasi ve kanaat önderi, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiklerini duyurmak için bir araya geldi.

Aralarında Sırbistan SDA Başkanı Süleyman Ugljanin'in de olduğu Balkan ülkelerinden gelen üst düzey siyasiler ve kanaat önderleri AK Parti'nin düzenlediği Büyük Rumeli Buluşması etkinliğine katılarak 14 Mayıs Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladılar. 12 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Buluşma'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ev sahipliği yaptı.

Etkinlik kapsamında kürsüye çıkan liderler ve kanaat önderleri güçlü Türkiye'nin güçlü Balkanlar anlamına geldiğini, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin zaferle ayrılması halinde Balkan ülkeleriyle gelişen ilişkilerin daha üst seviyelere taşınacağını belirttiler.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, SDP Genel Başkanı Rasim Ljajic'i temsilen katılan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevaç, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot, SSP Genel Başkanı Usame Zukorliç, Kuzey Makedonya Boşnak Partisi Genel Başkanı Munir Kolasivac, Kuzey Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteklerini açıklayan siyasiler arasında yer aldılar.

Ayrıca programa SDA Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç'in yardımcısı Spaso Şerif ve Sırbistan Boşnak Milli Konseyi Temsilcisi Fuad Bacicanin de katılarak desteklerini sundular.

Kaynak: Dünya Bülteni / Furkan Özkul