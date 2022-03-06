Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle minibüse çarpan 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan hayatını kaybetti.
Gündem 06.03.2022, 10:57
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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