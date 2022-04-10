Balıkesir'de polislere sürpriz kutlama
Balıkesir'de bir esnaf ve mahalleli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla silahlı kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.
Gündem 10.04.2022, 14:04
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde simit fırını işletmecisi Emircan Bilir ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için etkinlik planladı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bilir, işlettiği dükkanının önünde silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.
Daha sonra kavgaya müdahale için gelen polis ekipleri Türk bayrağı, çiçek, pasta ve alkışlarla karşılandı.
Bir süre şaşkınlık yaşayan polisler daha sonra pastayı keserek katılımcılara ikram etti.
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