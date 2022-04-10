Balıkesir'de polislere sürpriz kutlama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde simit fırını işletmecisi Emircan Bilir ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için etkinlik planladı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bilir, işlettiği dükkanının önünde silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.

Daha sonra kavgaya müdahale için gelen polis ekipleri Türk bayrağı, çiçek, pasta ve alkışlarla karşılandı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan polisler daha sonra pastayı keserek katılımcılara ikram etti.