Balıkesir'de ormanlık alanda bir yangın daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.
Gündem 03.04.2022, 17:47
Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.
Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.
Dün, kentin Burhaniye ilçesinde de orman yangını çıkmış, yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.
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