Balıkesir'de deprem: İstanbul'u da salladı
Balıkesir'de Dursunbey merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gündem 22.01.2022, 23:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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