Balıkçılar Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set örüyorlar

“Ordu millet” anlayışı bu kez kendisini Türkiye’nin 3 bir tarafını çeviren Mavi Vatan’da kendini gösterdi. Türk balıkçılar, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de aralıksız Mavi Vatan nöbetine devam eden TSK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na omuz verdi. Balıkçıların nöbette olduğu yerlerden birisi, Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmalarının yürütüldüğü Zonguldak Filyos. Daha önce bölgede balık avına çıkan balıkçılar bu kez mayın avında. Balıkçılar Ukrayna limanlarına döşenen mayınların Filyos’ta sondaj ve sismik araştırma mevkiinde bulunan gemilere çarpmasını önlemek amacıyla aylardır nöbet tutuyor.

2 TEKNEYLE 24 SAAT VARDİYA

Bölgede Türk Petrol Anonim Şirketi’nin (TPAO) aldığı önlemlerin yanı sıra kendilerinin de görev üstlendiklerini söyleyen balıkçılardan Kaptan Yavuz Hendem, “Filyos bölgesinde mayınları tespit edip yaklaşmasını önlemeye çalışıyoruz. TPAO’nun görevlendirmesiyle 11 Nisan 2022’de tatbikata tabi tutularak göreve başladık. Toplam 4 tekneyle başladık, şu an 2 tekne 24 saat denizi tarıyor. Bu tarihten önce Karadeniz’de balıkçılar tarafından 3 mayın tespit edilirken, Nisan ayından sonra bölgede tespit edilen mayın olmadı” dedi. Dünyadaki en iyi teknolojik balıkçılık filosunun Türkiye’de olduğunu belirten Hendem, “Cihaz ve cihaz kullanımı açısından teknelerimiz çok yüksek. İyi radar sistemlerimiz var, bu nedenle nöbete dahil olduk” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN’A AĞDAN SINIR

Balıkçılarımızın ikinci nöbet bölgesi ise Ege Denizi. Burada da Yunanistan’ın hukuksuz şekilde hak iddia ettiği uluslararası sularda avcılık yaparak Türk bayrağı gösteriliyor. Uluslararası sularda av için serilen ağlar, aynı zamanda Yunanistan’a da sınır çiziyor.

Balıkçılar, zaman zaman Yunanistan’ın silahlı tacizine da maruz kalıyor. İzmir’de balıkçılık yapan Mehmet Aksoy “Biz Yunan adalarına yakın mesafede balıkçılık yapıyoruz. Geçen yıl bu sularda Yunanlar tarafından teknem kurşunlandı. Son dönemde siyasi gelişmeler nedeniyle gerginlik çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yıl bizi daha fazla taciz edeceklerini düşünüyorum. Biz de burada balıkçılarımızı uyarıyoruz. ‘Dikkatli olalım, herhangi bir savaşa sebebiyet vermeyelim’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Bütün tehlikelere karşı Türk sularını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Aksoy şunları söyledi: “Biz burada balıkçılık yapmasak Yunanlar Ege’yi fiilen teslim almış olur. Deniz Kuvvetlerimiz sularımızı koruyor, biz de haklarımızı kullanıyoruz. Biz bu denizin korucusuyuz, Türk bayrağını bu denizlerde dalgalandırmak bize gurur veriyor. Elimizden geldiği kadar Mavi Vatan nöbetini tutarken de güvenliğimizi tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Biz kendi sularımıza gururla gidiyoruz. Mavi Vatan nöbetini tutmaya devam edeceğiz.”