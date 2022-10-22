Balıkçı teknesinde yangın çıktı
İstanbul Kartal'da balıkçı teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündem 22.10.2022, 07:38
Kumrular İskelesi'nde bulunan Albatros isimli balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgeye gelen deniz polisleri de sahil şeridinde, aydınlatma yaparak incelemelerde bulundu.
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