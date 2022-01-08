Balık avlamak isteyen 2 arkadaştan biri kayboldu
Amasya'nın Suluova ilçesinde balık tutmak için botla Yedikır Barajı'na açılan 2 arkadaştan biri kayboldu.
Gündem 08.01.2022, 01:54
Alınan bilgiye göre, Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı, diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı.
Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.
Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu Yarışçı'yı kurtardı.
Kayıp Kılıç için de çalışmalarını yürüten ekipler henüz bir ize ulaşamadı.
Ara verilen kurtarma çalışmasına sabahın ilk ışıklarıyla devam edilecek.
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