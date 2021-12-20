Bakırköy'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Gündem 20.12.2021, 08:19
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 CYP 926 plakalı otomobil önce refüje ardından da yön tabelasına çarparak dik bir şeklide asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Fatih G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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