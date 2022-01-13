Bakırköy'de metrobüs arızası

Topkapı istikametine seyir halinde olan metrobüs, İncirli durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Arızalanan metrobüs dolayısıyla durakta uzun araç kuyruğu oluştu.

Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.