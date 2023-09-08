Bakımsızlıktan dökülen İstanbul'un son hali
İstanbul'da yapılmayan bakımlar, kendi kaderine terk edilen toplu ulaşım araçları kentte yaşayanlar için çileye dönüştü. Son olarak Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun yürüyen merdiveninde yangın çıktı.
Gündem 08.09.2023, 18:49
İstanbul Vezneciler Metro İstasyonu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.
İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Vezneciler metro girişi (İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önü) @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/JY36kVYX6a— Kenan Kıran (@kenan_kiran) September 8, 2023
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