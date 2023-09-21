Bakımsızlıktan dökülen İstanbul Avrupalıların dilinde
Hizmetsizlikten ve bakımsızlıktan dökülen İstanbul'un toplu ulaşım araçları Avrupa basınının diline düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkarmasıyla bilinen Batı medyasında bugünlerde farklı bir rüzgar esiyor.
Megakent, son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşuluyor.
Arızalanan ve alevlere teslim olan otobüslerden denize düşen ulaşım aracına kadar, İstanbul'un karşılaştığı tablo, Fransız basını tarafından gündeme getirildi.
İstanbullular, seyahat ettikleri toplu taşıma araçları arızalanınca, çareyi ya inip yürümekte ya da söz konusu araçları itmeye çalışmalarıyla zaman zaman haberlere konu oluyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel sayılar hazırlayan Fransız basını, İstanbul'un ulaşımında yaşanan sorunları karikatürize etti.
METROBÜSÜ İTEN VATANDAŞLARI ÇİZDİLER
Vatandaşların, arızalanan bir metrobüsü ittiği anlar, Fransa'da okurlara gösterildi.
Geçmişte İmamoğlu'na destek niteliğinde ifadelere imza atan Batılı medyanın, şimdi ise takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.
Ulaşım sorunu vaadi kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmediği kentte yüzlerce araç arızalandı.
Özel halk otobüslerinin dışında yaklaşık 2 bin İETT otobüsü ve metrobüs arızasının yaşandığı belirtiliyor.
İstanbul'un arızalanan toplu taşıma araçları Fransa'da konuşuluyor.İstanbul'un arızalanan toplu taşıma araçları Fransa'da konuşuluyor.
'Eksiksiz hizmet anlayışı' iddiası
Fransız Marianne dergisine röportaj veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildiği gündem bu yana eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia etmişti.
Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini savunan İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğu şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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