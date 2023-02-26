Bakıma ihtiyacı olan depremzedeler farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu sözlere yer verildi:

"Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 533 yaşlı vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir. Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 1133 engelli vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 553 engelli vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir."