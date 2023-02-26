Bakıma ihtiyacı olan depremzedeler farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan 533 yaşlı, 1133 engelli ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı, 553 engelli vatandaşın farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.
Gündem 26.02.2023, 12:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu sözlere yer verildi:
"Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 533 yaşlı vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 210 yaşlı vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir. Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 1133 engelli vatandaşımız ile çadırlarda barınan bakıma ihtiyacı olan 553 engelli vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir."
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