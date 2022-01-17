Bakanlıktan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
İçişleri Bakanlığı tarafından telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı geldi.
Dolandırıcılar, hassas durumları fırsat bilerek vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.
Her gün çok sayıda kişi, telefon dolandırıcılarından mesaj alıyor.
En yaygın dolandırma yöntemlerinden biri olan telefon dolandırıcılığında vatandaşlarla iletişime geçen dolandırıcılar, kendilerini polis, asker, savcı, hakim olarak tanıtıyor.
İçişleri Bakanlığı, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kısa mesaj üzerinden vatandaşlara ulaşan İçişleri Bakanlığı, kendilerini memur olarak tanıtan ve para isteyen dolandırıcılara inanılmaması gerektiğine dair bilgilendirme yaptı.
Bakanlığın attığı kısa mesajda,
"Telefonda kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı.' diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın."
ifadeleri yer aldı.
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|20
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|25
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|19
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|20
|24
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|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
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|20
|22
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|20
|20
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|20
|19
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|20
|8
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|O
|P
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|22
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|21
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|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
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|20
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|33
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|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
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|18
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|21
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|21
|24
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|21
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|20
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|19
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|20
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
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|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
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|33
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