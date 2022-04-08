Bakanlıktan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hakkında çeşitli iddialar bulunan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü hakkında bir açıklama yaptı.
Gündem 08.04.2022, 21:43
Bakanlık açıklamasında, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili haberler ve Bakanlıkça yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.
Habere konu olay hakkında Bakanlıkça, Kasım 2021'de soruşturma başlatıldığı, çalışmaların tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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