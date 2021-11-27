Bakanlıktan Müslüme'yle ilgili haberlere erişim engeli talebi

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'nde çadır kurdukları sırada 10 Kasım'da 3 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu bildiren Yağal ailesinin ihbarı üzerine Müslüme günler süren aramalardan sonta 19 Kasım'da ölü olarak bulunmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşında ölü olarak bulunan Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korumasına alındığını annesinin ise bir kadın konukevine yerleştirildiğini açıkladı. Bakanlık aynı zamanda Müslüme'nin ölümüyle ilişkin bir kısım haberler için erişime engelleme kararı talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devletİddia henüz doğrulanmazken Mersin Barosu da haberin doğru olmadığını belirterek hukuki işlem başlatacaklarını duyurmuştu.

Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y’nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Müslüme'nin ölümünün ardından 8 aile üyesi gözaltına alınmış, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Sabah gazetesinin Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğunu haberleştirmesinin ardından konu sosyal medyada infiale neden olmuştu.

kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir. Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.