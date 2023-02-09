Bakanlıktan deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili tek yetkili kurumun bakanlık olduğunu, çocukların bakanlık haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.
Gündem 09.02.2023, 14:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada yer alan "uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yürüttüğü" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır. Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."
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