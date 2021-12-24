Bakanlıktan Can Ataklı'ya cevap: "Medya tetikçiliğidir"

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı'nın mesnetsiz iftiralarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, "23.12.2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadelere ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Gazetecilik ilkeleri ile asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

MEDYA TETİKÇİLİĞİDİR

Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı'nın, dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar, Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır.

Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile "medya tetikçiliğidir"

Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlem başlatılacaktır.

Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı'nın İddialarına İlişkin Basın Açıklaması



Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği pic.twitter.com/Tf8tIfAPWh — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 23, 2021

Kaynak: Sabah