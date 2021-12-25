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Bakanlık üzerinde çalışıyor! Süresiz nafakaya yeni formüller

Yeni yargı paketinde, boşanma ve nafaka konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak yeni modeller üzerinde duruluyor. Boşanmaların kolaylaştırılması ve nafakaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yargı paketi, yeni yılın öncelikli konularından biri olacak.

Gündem 25.12.2021, 11:46
Bakanlık üzerinde çalışıyor! Süresiz nafakaya yeni formüller

Yeni yargı paketinde, süresiz nafaka ile ilgili yeni modeller üzerinde çalışılıyor. Nafakanın koca tarafından belli bir süre ile ödenmesi ve süre bittikten sonra çalışmayan kadınlara ödemenin devlet tarafından yapılması gündemde.

Çalışmayan kadınlara nafaka süresi bittikten sonra devlet tarafından ödeme yapılması modeli değerlendiriliyor. TBMM, asgari ücretten vergi alınmamasını düzenleyen yasa teklifini kabul ederek tatile girdi.


Tatilden sonra ise nafaka ve boşanmaların yer aldığı yargı paketi başta olmak üzere gündeminde son derece önemli düzenlemeler yer alacak.

SÜRESİZ NAFAKAYA SON

Böylece toplum vicdanında derin yaralar açan çocukların icra yoluyla tesliminin sona erdirilmesinin ardından herkesi olumsuz etkileyen boşanma ve nafaka konusunun da çözülmesi sağlanacak.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti uzun süredir boşanmalar ve nafaka konuları üzerinde bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre boşanmadan sonra kadına süresiz nafaka uygulaması kaldırılacak.

Bunun yerine kademeli bir ödeme üzerinde duruluyor. Evlilik süresi, evlilik süresinin yarısı, belli bir yaştan sonra ise süresiz nafaka ödenmesi gibi çok sayıda alternatif üzerinde çalışılıyor.

DEVLET ÜSTLENECEK

Hazırlıklar sırasında üzerinde durulan en önemli konu ise nafakanın kesilmesi ve kadının kendini geçindirecek bir gelire sahip olmaması halinde yaşanacak sıkıntının nasıl ortadan kaldırılacağı oldu. Üzerinde tartışılan modele göre, mahkeme kadına belli bir süre nafaka ödenmesi kararı verecek.

Bu süre sonunda kadının kendini geçindirecek kadar geliri yoksa devreye devlet girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı fonlar ve kaynaklardan nafaka ödemesine bu noktadan sonra devlet devam edecek. Bu uygulamanın bütçeye büyük yük getireceği için uygulanmasına sıcak bakmayanlar da bulunuyor.

SABAH

#nafaka #yargı
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