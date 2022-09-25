Bakanlık tasarruf kitapçığı yayınladı: 18 ton su tasarrufu yap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış ayları öncesinde, ‘Evde, İşte, Yolda Enerji Verimliliği’ kitapçığını yayınladı. ‘Aklınla verimli yaşa!’ sloganı ile yayınlanan bilgilendirme metninde, ‘aydınlatma, ısınma, ulaşım, soğutma, ev işleri, çalışma, pişirme,’ konularında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Yayınlanan tavsiyelere uyulması halinde doğal gazda yüzde 50, elektrikte yüzde 35, petrolde ise yüzde 25’lik tasarruf sağlanacak. Tasarruf önlemleri arasında duş süresini 1 dakika azaltılarak kişi başı yılda 18 ton su tasarrufu sağlanabileceği, evlerin güney cephesine yaprak döken ağaç dikilmesi, ulaşımda verimli sürüş tekniklerinin uygulanması yer alıyor.

YÜZDE 100’DEN FAZLA TASARRUF

Yayınlanan kitapçığa göre, tüm tavsiyelere uyulduğu takdirde enerjide yüzde 100’den fazla oranda tasarruf edilebiliyor. 7 başlık altında toplanan enerji verimlilik kitapçığında öne çıkan başlıklar şöyle:

AKILLI CAM TERCİH EDİLMELİ

Doğal aydınlatma için pasif güneş olanaklarından faydalanılmalı. Yüksek enerji sınıfı etiketli verimli lamba tercih edilmeli. Aydınlatmada ışıkölçer ölçümleri yapılarak projeler belirlenmeli. Otomatik aydınlatma kontrol sistemi kullanılmalı. Akıllı camlar tercih edilmeli.

ULAŞIMDA VERİMLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

Verimli sürüş teknikleri tercih edilmeli. Araca gereksiz yükleme yapılmamalı. Minibüs, pikap, kamyonet, arazi aracı gibi yüksek motor hacmine sahip araçlar gerekmedikçe tercih edilmemeli.

SU HAZNELİ SÜPÜRGE KULLANILMALI

Ev eşyalarında yüksek enerji sınıfına sahip ürünler tercih edilmeli. Torbalı süpürgeler yerine su hazneli süpürgeler kullanılmalı. Daha az su tüketen duş başlıkları kullanılmalı.

FIRIN KAPAĞI AÇIK BIRAKILMAMALI

Pişirme süresinin sonuna kadar fırın kapağı açılmamalı. Fırın pişirme süresinden 5-10 dakika önce kapatılmalı. Kışın pişirme sonrası kapak açık bırakılarak ortamın ısınması sağlanmalı. Tencere ve tavalarda kapakları kapalı olarak pişirme yapılmalı. Buzdolabı sıcaklığı +4 derece, derin dondurucu sıcaklığı -18 derece olarak ayarlanmalı. Duvar ile buzdolabı arasında 10-15 cm mesafe olmalı. Yiyecekler buzdolabına konmadan önce soğuması beklenmeli. Buzluktan çıkarılan donmuş ürün buzdolabı kısmında eritilmeli.

GEREKSİZ ASANSÖR KULLANILMAMALI

İhtiyaçtan büyük ekranlı televizyon ve bilgisayar kullanılmamalı. Cihazlar kullanılmadığı zaman kapatılmalı. Asansörler düşük katlarda kullanılmamalı. Gereksiz yere çıktı alınmamalı, elektronik ortamda çalışmaya özen gösterilmeli. Araçlardaki ses düzeyi duyulabilecek düzeyde tutulmalı.

Güney cephelere yaprak döken ağaçlar

Binaların güney cephesine yaprak döken ağaç dikilmeli. Çatı, cephe, zemin, kapı ve pencerelerde ısı yalıtımı yapılmalı. Kış aylarında gündüz perdeler açılarak güneş enerjisinden faydalanılmalı. Isı köprüsü oluşturacak uygulamalardan kaçınılmalı. Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirilmeli ve radyatörlerin üzerini, önünü kapatmayacak eşyalar tercih edilmeli. Ana girişlerde çift kapı veya döner kapı kullanılmalı. Kombi, şofbende kullanım suyu sıcaklığı 40 dereceyi aşmamalı. Klimalar serin, gölgeli yere yerleştirilmeli.