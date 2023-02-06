Bakanlık talimat verdi: Tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendi
7,4'lük deprem sonrası mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ''Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı.'' dedi.
Gündem 06.02.2023, 08:57
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|22
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|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
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|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
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|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
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|6. Brighton
|20
|34
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|33
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|22
|32
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|21
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|21
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|21
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|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
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|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
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|20
|35
|5. Villarreal
|20
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|6. Real Betis
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|7. Athletic Bilbao
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|29
|8. Rayo Vallecano
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|9. Osasuna
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|10. Mallorca
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|23
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