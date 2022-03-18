Bakanlık sayıları açıkladı: Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 24,7 azaldı.
Gündem 18.03.2022, 11:23
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 13,6 gerileyerek 11 bin 400'den 9 bin 848'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 24,7 azalarak 773 oldu. Ocakta 1026 şirket kapanmıştı.
Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,5 artış gösterdi.
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