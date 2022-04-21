Bakanlık harekete geçti! Kinder markalı ürünler toplatılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerin Salmonella bakterisi riskine karşı toplatma kararı aldı.
Gündem 21.04.2022, 16:49
Bakanlık, salmonella şüphesi nedeniyle Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.
Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.
Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.
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