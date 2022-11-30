Bakanlık, Düzce'deki depremde zarar gören haneler için 10 milyon lira gönderdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'deki depremde zarar tespit edilen hanelere yardım edilebilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon lira aktarıldığı bilgisini paylaştı.
Gündem 30.11.2022, 20:10
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce'de meydana gelen depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "İlk etapta hane zararı tespit edilen hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 10 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.
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