banner38

Bakanlık duyurdu: Ülke genelinde 588 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Gündem 08.01.2022, 12:00 08.01.2022, 12:03
Bakanlık duyurdu: Ülke genelinde 588 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 588 aranan kişinin yakaladığını, 31 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, 365 kişiye idari ve 185 kişiye de adli olmak üzere 550 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki uygulamada 12 bin 911 karma ekip olmak üzere 53 bin 572 personel görev aldı.

213 dedektör köpeğin de katıldığı uygulamalarda aranan 588 kişi yakalanırken, 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 365 kişiye idari ve 185 kişiye de adli olmak üzere 550 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 210 bin 788 araç da kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 535'ine idari para cezası uygulanırken, 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç da yakalandı.

Ülke genelindeki uygulamalarda 24 bin 432 işyeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda 13 iş yerine idari, 39 işyerine adli olmak üzere 52 işyerine işlem yapıldı.

Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 tarihi eser de ele geçirildi.

#Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması #içişleri bakanlığı
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Alanyaspor 20 31
8. Adana Demirspor 19 30
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 19 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Bursaspor 19 20
17. Keciorengucu 18 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 21
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 9