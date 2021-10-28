Bakanlık duyurdu: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Gündem 28.10.2021, 10:10
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 167'ye yükseldiği vurgulandı.
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