Bakanlık duyurdu! Polis aracına bomba koyanlar yakalandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta Mardin Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli yakalandı.
Gündem 10.12.2021, 16:53
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler A.D, S.D, Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.
Kaynak: AA
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