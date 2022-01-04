Bakanlık duyurdu! Orman yangınları için ihale süreci başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.
Gündem 04.01.2022, 11:01
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır" denildi.
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