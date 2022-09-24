Bakanlık başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için devrede
İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu. Birçok yayın organının konuyu gündeme taşımasıyla genç kıza destek mesajları yağmıştı. Konuyla ilgili bakanlık devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Akbulut, "Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.
HAKSIZLIĞA TEPKİ YAĞDI
Birçok yayın organı genç kızın yaşadığı mağduriyeti manşetlerine taşıdı. Sosyal medyadan da yapılan haksızlığa tepki yağarken, çok sayıda kullanıcı Akbulut'a destek mesajı paylaştı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır.
'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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