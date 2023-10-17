Bakanlığa bağlı metrolar 29 Ekim'de ücretsiz

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLACAK

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.