Bakanlığa bağlı metrolar 29 Ekim'de ücretsiz
Ulaştırma Bakanlığına bağlı metro hatları 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ücretsiz olacak.
Gündem 17.10.2023, 11:06
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ OLACAK
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
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