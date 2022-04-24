Bakandan Kılıçdaroğlu'na: "O gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'da faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesiyle ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.
Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektriklerin kesik olmadığını belirterek "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu sordu.
Fatih Dönmez, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de elektiğinin kesik olduğu iddia edilen aileye yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bakan ilk paylaşımında "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullanırken ikinci paylaşımında "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." dedi.
Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir. https://t.co/3E65OHXhcB— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022
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