Bakan Yerlikaya sellerin bilançosunu açıkladı
Samsun, Zonguldak ve Giresun'da meydana gelen sellerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti.
Gündem 13.07.2023, 11:45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan seller nedeniyle Samsun, Zonguldak ve Giresun'da birer kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Zonguldak'ta metrekareye 236 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlardan 915 konut, bin 317 işyeri etkilendi" dedi.
Yerlikaya, sellerden etkilenen 9 ile toplamda 360 milyon 700 bin liralık bir ödenek gönderildiğini de sözlerine ekledi.
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