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Bakan yardımcıları belli oldu TAM LİSTE

Bakan yardımcısı kadrolarına beklenen atamalar gerçekleşti.

Gündem 22.06.2023, 10:27 22.06.2023, 11:41
Bakan yardımcıları belli oldu TAM LİSTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm bakanlıklara en az 3-4 yardımcı atanırken İçişleri Bakanı Yardımcıları olarak ise önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve Belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu getirildi. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

YENİ BAKAN YARDIMCILARI İSİMLERİ TAM LİSTE

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu atandı.

Bakan yardımcıları atamaları belli oldu! Aralarında tanıdık bir isim de varBülent Turan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan getirildi.

Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan atandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu getirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcıları ise Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim oldu.

Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında tanıdık bir isim de varHamza Yerlikaya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen atanırken,

Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci,

Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay,

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

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