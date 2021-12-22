Bakan Yanık'tan memur alımı müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız" açıklamasında bulundu.