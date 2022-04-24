Bakan Yanık'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki

Yanık, Twitter hesabından, HDP'li Garo Paylan'ın TBMM'ye verdiği kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yanık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınmasını da içeren bir kanun teklifinin verilmiş olması bir skandaldır. Bu densizliğe cüret eden HDP'li Garo Paylan'ı kınıyorum. Milletimize böylesine bir iftirayı yakıştıran kişinin vekilliği de buna izin veren parti grubunun meşruiyeti de sorgulanır. Kanını akıttıkları masumlar yetmez gibi bir de Gazi Meclis'i kirli oyunlarına alet etmeye kalkan bu oluşum maşeri vicdanda mahkum olacaktır."